The Witcher: Showrunner plant sieben Staffeln für die Netflix-Serie

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Netflix auf der Lucca Comics and Games in der Toskana einen neuen Trailer zur Netflix-Serie The Witcher präsentiert. Mit dem 20. Dezember 2019 wurde auch wie erwartet der Startdatum bekannt gegeben. In einem Interview hat der verantwortliche Showrunner Lauren S. Hissrich über die zukünftigen Pläne jenseits der ersten Staffel gesprochen und wie sie verriet, sind für die TV-Show derzeit sieben Staffeln eingeplant. Hissrich dazu:

Ich habe Geschichten für sieben Staffeln entworfen. Im Moment geht es nur um die Frage, wie man Geschichten erschafft, die es vermöchten, das Publikum wirklich über Jahre hinweg zu fesseln. Das Schlimmste, was wir tun könnten, wäre all unsere Energie nur auf die erste Staffel zu fokussieren und sich gar keine Gedanken darüber zu machen, wie sich diese Charaktere weiterentwickeln könnten.

Auf Twitter äußerte sich Hissrich noch einmal dazu. Als einer der Follower fragte, weshalb die vierte Kurzgeschichte „Ein kleines Opfer“ aus Das Schwert der Vorsehung es nicht in die Serie geschafft hat, antwortete sie: „Es wurde gestern berichtet, dass ich sagte, die Show wäre für sieben Staffeln ausgelegt und ich sagte während eines anderen Panels, dass die Show locker für 20 Jahre laufen könnte, denn es gibt so viel Material dafür. Verliere also nicht den Glauben!“

Sollte die Serie für Netflix also ein Erfolg werden, sind mindestens sieben Staffeln sicher. Möglicherweise wird „Ein kleines Opfer“ in einer der späteren Staffeln behandelt. In der Geschichte reisen Geralt und Jaskier (Rittersporn) in die Hafenstadt Bremervoord, wo der Hexer einen ungewöhnlichen Job annimmt. Er muss einen Dolmetscher für den örtlichen Fürsten Agloval spielen, der sich in eine Sirene namens Sh'eenaz verliebt hat und sie überreden will, sich durch einen teuer erkauften Zaubertrank Beine wachsen zu lassen und ihn zu heiraten. In Bremervoord begegnet Geralt neuen Charakteren (darunter der jungen Bardin Essi Daven, genannt „Äuglein“) und muss sich einer uralten Gefahr aus dem Meer stellen.