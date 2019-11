Nintendo will mehr 3DS-Franchises auf die Switch & Switch Lite bringen

Nintendo plant offenbar mehr 3DS-Franchises auf die Nintendo Switch und die seit kurzem erhältliche Nintendo Switch Lite zu bringen. Die Lite-Version der Hybridkonsole ist der Grund für diese Entscheidung, denn die günstigere Variante ist binnen elf Tage nach Release mit zwei Millionen verkauften Exemplaren weltweit zu einem weiteren Erfolg für Nintendo Avanciert. Auf Twitter schrieb der Wall Street Journal Tech Reporter Takashi Mochizuki dazu:

Was laut den Analysten überraschend ist, ist die regionale Aufteilung der Verkäufe, denn es ähnelt sehr den Verkäufen einer Konsole. Es wurden 800.000 Exemplare in den USA und 390.000 Exemplare in Japan verkauft. Beim Start eines neuen Handhelds ist Japan normalerweise zum Start immer führend und die USA holt am Ende der Lebensspanne des Gerätes dann bei den Verkäufen auf. Laut Analysten könnte Lite in den USA einen neuen Markt gefunden haben. Das Ergebnis ist für die beiden Pokemon-Spiele, die nächsten Monat erscheinen, sehr ermutigend. Shuntaro Furukawa, der Chef von Nintendo, sagte, dass das Unternehmen weitere 3DS-Franchises auf Switch anbieten werde, um die Attraktivität der Lite zu fördern.