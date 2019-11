GG-Rückblick KW 44/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 44: Rückblick von Sonntag, 27. Oktober, bis Samstag, 2. November 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mit Death Stranding und Call of Duty - Modern Warfare testeten wir in der vergangenen Woche zwei „große“ Titel, hinzu kommen die Tests zu Luigi's Mansion 3 und die Vorschau auf Endzone - A World Apart. Neben einer neuen „Darauf freut sich die Redaktion“-Ausgabe haben wir außerdem die PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 angespielt, des Weiteren könnt ihr euch eine umfangreiche Plus-Galerie zur Spiel '19 anschauen sowie mehrere Angespielt-Berichte zu neuen Brettspielen durchlesen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die offizielle Ankündigung von Diablo 4, Bilder zur The Witcher-Serie (ein Trailer folgte später) und die Partnerschaft von EA und Valve stellen dieses Mal die meistgelesenen News dar. Interessiert hat auch darüber hinaus zum Beispiel, dass Death Stranding im kommenden Jahr für PC erscheint, der Steam-Bibliothek neue Funktionen hinzugefügt worden waren oder auch, dass die Computerspielförderung vor dem Aus steht. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 4. November (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Dieses Mal bei den Community-Inhalten: Ein User-Artikel zum Thema Computerspiel-Sucht (samt eines Interviews mit einem ehemals Betroffenen) sowie ein ausführlicher Artikel zum Director's Cut von The Bard's Tale 4:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Singstar: SingStore-Server werden zum 1. Februar 2020 abgeschaltet

Nach etwa 15 Jahre schaltet Sony die Server zu Singstar am 1. Februar 2020 ab, was unter anderem bedeutet, dass ihr nicht mehr auf digitale Inhalte des Musikspiels zugreifen könnt.

» Hat sich „Joker“ angeguckt und ist positiv überrascht. «

— Sven Gellersen am 3. November 2019

❺ ⚊ KW 44/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Was der GG-Chefredakteur vor fünf Jahren gespielt hat, erfahrt ihr in Jörgs Spielemonat. Getestet haben wir seinerzeit Civilization - Beyond Earth und Lords of the Fallen, eine Stunde der Kritiker wurde zu Legend of Grimrock 2 veröffentlicht. Zahlreiche Leser fanden die News zur Kleiderordnung auf Twitch oder auch zur Aussage von Blizzard, dass World of Warcraft noch mindestens zehn Jahre läuft – passend dazu: vor wenigen Tagen wurde die neue Erweiterung zum MMO angekündigt.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

