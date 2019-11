Death Stranding: Weiterer Patch vor dem Launch veröffentlicht

PC PS4

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im vergangenen Monat hat Death Stranding (im Test) von Kojima Productions einen 356 MB großen Patch in der Version 1.02 spendiert bekommen, der die Netzwerkfunktionalität optimieren und verschiedene Verbesserungen mit sich bringen soll. Nun wurde das am Freitag erscheinende Action-Adventure mit einem weiteren Update in der Version 1.03 bedacht.

Die etwa ein Gigabyte große Aktualisierung soll laut dem veröffentlichten und recht überschaubaren Changelog „verschiedene Probleme“ beheben, die Spielbalance anpassen, die Qualität der Übersetzungen verbessern und die Speicherdaten aktualisieren. Das Studio weist zudem darauf hin, dass alle Speicherstände, die nach der Installation des Updates 1.03 angelegt wurden, nicht mehr mit der alten Version des Spiels kompatibel sein werden.

Death Stranding wird ab dem 8. November 2019 für die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Eine PC-Version wurde ebenfalls angekündigt und soll im kommenden Jahr erscheinen.