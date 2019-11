Montagmorgen-Podcast #325

Dieser Podcast ist mindestens genauso prall gefüllt wie die Woche auf GamersGlobal. Wir nehmen uns ein gewisses Kojima-Spiel weiter vor, reiten auf PC-Rössern und besprechen aktuelle Filme und Serien.

Nach unserem ausführlichen Test zu Death Stranding geht es diese Woche noch etwas weiter mit Inhalten zu Hideo Kojimas neuem Spiel. Doch auch Red Dead Redemption 2 wird einmal wieder Thema, Jörg und Dennis haben aber natürlich noch weitere Themen im Podcast-Gepäck. So haben sie am langen Wochenende nicht nur gespielt, sondern auch geschaut und auch eure Userfragen sind nicht vor ihnen sicher. Alle Themen findet ihr in der Übersicht: