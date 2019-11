Hideo Kojima arbeitet am nächsten Projekt // Ideen für ein Horrorspiel

Bildquelle: Instagram (hideo_kojima)

Während Death Stranding (im Test) in wenigen Tagen erscheinen wird, arbeitet Hideo Kojima bereits an seinem nächsten Projekt. Das hat der Entwickler-Guru jüngst in einem Interview mit Rocket Beans Gaming bestätigt. Während des Gesprächs auf das Thema Filme angesprochen und gefragt, ob er mal was anderes als Spiele machen möchte, Antwortete der Macher:

Ich möchte nicht aufhören, Spiele zu entwickeln. Aber ich möchte so etwas wie einen Kurzfilm oder einen Film dazwischen machen. Ich arbeite allerdings gerade an meinem nächsten Projekt und für mich ist es wirklich schwierig, sich auf andere Medien zu konzentrieren. Aber natürlich bin ich daran sehr interessiert.

Im weiteren Verlauf des Interviews verriet Kojima darüber hinaus, dass er gerne ein Horrorspiel machen würde und auch bereits einige Ideen dafür existieren. „Ich möchte eines Tages auch ein Horrorspiel entwickeln, natürlich. Ich habe ein paar Ideen, die ich verwirklichen will, aber ich weiß nicht wann ich das tun werde. Über den Zeitpunkt muss ich mir noch Gedanken machen“.

Noch vor der Gründung seines Studios Kojima Production hatte der Entwickler bei Konami gemeinsam mit dem mexikanischen Regisseur und Filmproduzenten Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Pacific Rim) an einem neuen Silent Hill gearbeitet, in dem Norman Reedus (The Walking Dead) ursprünglich die Rolle des Protagonisten übernehmen sollte. Dazu wurde auch ein spielbarer Teaser veröffentlicht. Das Projekt wurde allerdings vorzeitig von Konami gestrichen und der Teaser wenig später auch aus dem Playstation Store entfernt.