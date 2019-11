GamersGlobal Community Awards 2019: Jetzt eure Kandidaten nominieren

Im letzten Jahr haben wir als Community von GamersGlobal.de erstmals unsere Top-Spiele des Jahres gekürt und die GG Community Awards vergeben. Dies wollen wir im Jahr 2019 gerne wiederholen. Mit dem heutigen Tage startet die Nominierungsphase, in der ihr in jeder der 17 Kategorien eure persönlichen Favoriten nominieren und somit zur später stattfindenden Wahl stellen könnt. Bei den Kategorien hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Wir behalten uns jedoch vor, eventuell solche Kategorien, in denen nur sehr wenige Nominierungen eingehen, später nicht mit in die Wahl aufzunehmen. Die Kategorien lauten also abermals:

Spiel des Jahres

Bestes Actionspiel

Bestes Action-Adventure

Bestes Rollenspiel

Bestes Strategiespiel

Bestes Adventure

Bestes Sport- / Rennspiel

Beste Simulation

Bestes VR-Spiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Beste Story

Beste Spielwelt

Bester Soundtrack

Bestes Spiel deutscher Entwickler

Enttäuschung des Jahres

Überraschung des Jahres

Größte Hoffnung 2020

Für die Nominierungen gelten die folgenden Regeln:

Jedes zu nominierende Spiel muss im Jahr 2019 erschienen sein.

In der Kategorie Spiel des Jahres und in den Genre-Kategorien (Action, Action-Adventure, Rollenspiel, Strategiespiel, Adventure, Sport-/Rennspiel, Simulation) sind die auf GamersGlobal per Test oder Spiele-Check vorgestellten Spiele bereits eingetragen. Weitere Nominierungen könnt ihr dort gerne per Formular einreichen.

Die übrigen Kategorien starten ohne Vornominierungen. Reicht hier bitte eure jeweiligen Favoriten über das Formular ein.

Bevor ihr ein Spiel nominiert, prüft bitte, ob dieses bereits in der Datenbank vorhanden ist: Sobald ihr mindestens drei Buchstaben eingegeben habt, startet die Prüfung und die jeweilige Spieleliste wird auf eventuelle Übereinstimmungen reduziert. Auf diese Weise seht ihr sofort, ob euer Titel schon eingetragen ist. Beachtet ferner, die Spielenamen so zu schreiben, wie sie in der Datenbank von GamersGlobal zu finden sind.

Eure Nominierungen könnt ihr bis zum 22. Dezember 2019 einreichen. Kurze Zeit später wird dann die eigentliche Abstimmung zu den GamersGlobal Community Awards 2019 starten. Hierauf wird selbstverständlich nochmals per expliziter News hingewiesen. Danke für eure Teilnahme!

Hier geht es zu den Nominierungen...