Steam Topseller KW 44/2019: GTA 5 vorne // Der Hexer feiert Comeback

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (27. Oktober bis 3. November 2019) konnte der Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 von Rockstar Games den Spitzenplatz für sich beanspruchen. Das Open-World-Actionspiel profitiert dabei von einem Sale mit satten 50 Prozent Rabatt und natürlich - wie immer - von den Einnahmen des äußerst erfolgreichen GTA Online. Bemerkenswert ist diese Top-Platzierung aufgrund des Alters des Spiels auf jeden Fall - erstmalig erschien GTA 5 im September 2013 auf den Old-Gen-Konsolen. PC-Spieler treiben ihr Unwesen in Los Santos allerdings auch schon seit viereinhalb Jahren.

Als Zweitplatzierter kommt in dieser Woche die neueste Iteration von Segas Football Manager ins Ziel. Die 2020er-Ausgabe ist seit einigen Tagen vorbestellbar und frühentschlossene Käufer dürfen ab sofort in die Beta-Version des Spiels einsteigen, was die Vorbestellungen positiv beeinflusst haben dürfte.

Der dritte Neu- beziehungsweise Wiedereinsteiger in die Steam-Charts ist CD Projekts Action-RPG The Witcher 3 - Wild Hunt in der Game-of-the-Year-Edition. Geralts drittes Abenteuer ist bereits 2015 erschienen und damit ähnlich alt wie der Spitzenreiter GTA 5. Was zu den erhöhten Verkäufen in der letzten Woche und somit zum siebten Platz in den Charts geführt hat, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Möglicherweise der Rabatt während des Halloween Sales sowie der nahende Start der Netflix-Serie?

Aus den Top Ten verabschieden muss sich der RPG-Überraschungshit Disco Elysium, Playerunknown's Battlegrounds hingegen fällt vom zweiten auf den fünften Rang zurück. Komplettiert werden die Charts dieser Woche vom Valve Index VR Kit, Monster Hunter - World (Hauptspiel und Iceborne-Erweiterung) sowie den Destiny-2-Addons Shadowkeep und Forsaken.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Grand Theft Auto 5 - 2 Football Manager 2020 - 3 Monster Hunter - World 6 4 Destiny 2: Forsaken 4 5 Playerunknown's Battlegrounds 2 6 Monster Hunter - World: Iceborne (Deluxe) 3 7 The Witcher 3 - Wild Hunt - 8 Monster Hunter - World: Iceborne 10 9 Valve Index VR Kit 8 10 Destiny 2: Shadowkeep (Deluxe) 5

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.