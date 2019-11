Final Fantasy 7 Remake: 13 Minuten TV-Spot aus Japan + FF7-Classic-Verkaufszahlen

PS4

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix hat auf seinem YouTube-Kanal einen 13 Minuten langen TV -Werbespot zum kommenden Remake von Final Fantasy 7 (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht, das in Japan im Rahmen der Ausstrahlung von FNS 27-Hour TV - Japanese Sports are Strong! bei Fuji TV dem Publikum präsentiert wurde.

Das Video ist komplett in japanischer Sprache gehalten und selbst die beigefügten Untertitel sind japanisch. Für alle, die der Sprache nicht mächtig sind, hat Gematsu eine kleine Story-Zusammenfassung veröffentlicht. Das Video erzählt demnach die Geschichte eines Office-Mitarbeiters (gespielt von Masataka Kubota), der Final Fantasy 7 noch nie gespielt hat. Er spielt einen auf „cool“, wenn er sich mit seinen Chefs und seiner Freundin (gespielt von Misato Morita), sowie mit einem Final-Fantasy-7-Mega-Fan (gespielt von Testuji Tamayama) über die geplante Veröffentlichung des Remakes unterhält. Die Freundin kennt Final Fantasy 7 aus ihrer Kindheit, da sie damals ihrem Bruder beim Spielen zuschaute. Durch diese Diskussionen mit all den Leuten wird der Büroangestellte allmählich immer mehr an dem Titel interessiert.

Die 13-minütige Fassung des Videos ist eine „Special Edition“, die später auf YouTube erschien. Der ursprünglich ausgestrahlte Clip nur halb so lang. Die längere Version könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das kürzere Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Passend dazu gab Square Enix bekannt, dass sich das Original seit seinem Release und bis heute inzwischen mehr als 12,3 Millionen Mal weltweit digital und als Retail-Version verkaufte. Final Fantasy 7 wird ab dem 3. März 2020 exklusiv für die PS4 im Handel erhältlich sein.