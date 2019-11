Bluepoint Games: Hinweise auf das nächste Remake- / Remaster-Projekt

Mit dem Remake von Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) hat das im texanischen Austin ansässige Studio Bluepoint Games bereits eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Auf Twitter streute der Entwickler am Halloween Hinweise auf sein nächstes Projekt. Dazu wurde ein animiertes Bild mit einem roten Mond und einem Fledermausschwarm veröffentlicht. Im Text heißt es:

So calm this spooky night. A symphony of rumors - not one, but two - return from shadow. A resistance to dart home as black monsters escape twisted hills to wander lands and syphon souls. Filter your candy collections, soft from solid, and be eco-friendly. Have a metal Halloween.

Wir lassen den Text unübersetzt, da gerade die englische Wortwahl den Fans viele Hinweise auf mögliche Kandidaten für ein Remake / Remaster liefert. So könnte „Symphony“ ein Verweis auf Castlevania - Symphony of the Night sein, während „Syphon Souls“ nach Syphon Filter oder Demon’s Souls (im User-Artikel) klingt. Wegen der Wortwahl „Dart Home as Black Monsters“ spekulieren die Fans darüber hinaus auf eine Rückkehr von The Legend of Dragoon und Worte, wie „Resistance“, „Twistet Hills“ und „Solid / Metal“ könnten Hinweise auf Resistance – Fall of Man, Silent Hill und Metal Gear Solid sein. Der Satz „Not one but two“ könnte zudem bedeuten, dass Bluepoint Games derzeit nicht nur an einem, sondern an zwei Projekten arbeiten könnte.

Dass das Studio an etwas Neuem seit Shadow of the Colossus arbeitet, ist schon länger bekannt. Die bisherigen Gerüchte drehten sich hauptsächlich um ein Remaster von Demon's Souls, was auch Kotakus Redakteur Jason Schreier auf Anfrage auf Resetera bestätigte. Offiziell angekündigt wurde bisher noch nichts. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es auch bei uns.