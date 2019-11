World of Warcraft: Shadowlands angekündigt // Infos und Vorbestellung

PC MacOS

Neben der Ankündigung von Diablo 4 und der Enthüllung von Overwatch 2 hat es auf der diesjährigen BlizzCon auch Neuigkeiten zu World of Warcraft gegeben, das mit Shadowlands im kommenden Jahr eine neue Erweiterung erhalten wird. In dieser verschlägt es die Spieler, wie der Name bereits verrät, in die sagenhaften Schattenlande, die im Warcraft-Universum das Reich der Toten darstellen. Dort werden die Helden auf viele bekannte verstorbene Legenden aus der Vergangenheit, darunter Uther den Lichtbringer und Kael'thas, treffen und sich unterschiedlichen Fraktionen (Pakten) anschließen können, die über die verschiedenen Ebenen der Schattenlande herrschen. Insgesamt fünf neue Regionen wird das Add-on bieten. Mit der Erweiterung wird auch ein neues Stufensystem eingeführt, womit 60 die Maximalstufe sein wird. Charaktere mit gegenwärtiger Maximalstufe werden Shadowlands auf Stufe 50 beginnen.

Veröffentlicht werden soll Shadowlands „spätestens am 31. Dezember 2020“. Einen konkreten Release-Termin wollte Blizzard noch nicht nennen. Das Spiel wird hierzulande in verschiedenen Editionen erhältlich sein. Die Standardversion, bestehend nur aus dem Spiel, kostet 39,99 Euro. Die Heroic Edition kostet 54,99 Euro und bietet neben dem Spiel auch eine Aufwertung auf Stufe 120 und das „Reittier Verzauberter Ewigwyrm“, das den Käufern den Zugang zu einer Questreihe mit dem Transmogrifikationsset „Gewänder des ewigen Reisenden“ als Belohnung gewährt. Die Epic Edition für 74,99 Euro umfasst derweil alle Inhalte der Heroic Edition und bietet zudem das Haustier „Animawyrmling“, den kosmetischen Waffeneffekt „Geisterfrost“, den „Ruhestein des Ewigen Reisenden“ mit einem einzigartigen visuellen Effekt, sowie 30 Tage Spielzeit.

Alle Boni der Heroic und Epic Edition werden direkt nach dem Kauf und nicht erst beim Release der Erweiterung freigeschaltet. Vorbesteller werden außerdem die Möglichkeit haben, einen Todesritter der verbündeten Völker und Pandaren zu erschaffen, sobald Blizzard das Inhaltsupdate „Visionen von N'Zoth“ für das aktuelle Add-on Battle for Azeroth veröffentlicht.