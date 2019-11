Overwatch 2 angekündigt // Erste Details + CGI- & Gameplay-Trailer

PC

Neben der Ankündigung von Diablo 4 während der Eröffnungszeremonie der Blizzcon wurde mit Overwatch 2 die Fortsetzung eines weiteren Franchises offiziell bestätigt. Wie schon beim neuen Hack & Slay wurden auch für den kommenden (Multiplayer-)Egoshooter sowohl ein Cinematic-Video als auch ein Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die letztgenannte Aufnahme könnt ihr auch am Ende dieser News anschauen, das etwa acht Minuten lange CGI-Video findet ihr im offiziellen YouTube-Kanal. Darüber hinaus steht euch der Kurzfilm „Was bisher geschah“ zur Verfügung.

Zu den neuen Features des Spiels gehören unter anderem „dynamischere Umgebungen, umfassendere Kämpfe [und] verbesserte Effekte“. Auch die verschiedenen spielbaren Charaktere werden überarbeitet, sodass sie zukünftig „noch detailreicher und authentischer“ aussehen, des Weiteren werdet ihr auch neue Protagonisten in den Kampf führen können.

Neuerungen hinsichtlich des Inhalts gibt es ebenfalls. So könnt ihr die Story von Overwatch 2 in Koop-Missionen für bis zu vier Spieler erleben, zudem stehen euch die sogenannten Heldenmissionen zur Verfügung, die in der gesamten Spielwelt stattfinden und „wechselnde Szenarien mit gefährlichen Gegnern“ bieten. Wie üblich, könnt ihr mit eurer Spielfigur im Rang aufsteigen und neue Gegenstände freischalten.

Zu den neuen Schauplätzen in Overwatch 2 gehören unter anderem Toronto, Göteborg, Monte Carlo und Rio de Janeiro. Der Team-versus-Team-Modus erhält einen neuen Kartentyp, der über einen symmetrischen Aufbau verfügt und in dem ihr um die Kontrolle über einen Roboter kämpft. Um auf entsprechenden Karten zu gewinnen, ist es das Ziel der Teams, diesen Roboter so weit wie möglich auf die gegnerische Seite zu drücken (daher auch „Schub“ als Name des Kartentyps).

Spieler des ersten Teils dürfte freuen, dass all ihre Erfolge, Skins und dergleichen in den neuen Titel übertragen werden. Möglich sein wird es zudem, dass Overwatch-Spieler in den PvP-Modi zusammen mit Besitzern von Overwatch 2 spielen und somit auf die Maps und Helden des neuen Shooters zugreifen können.