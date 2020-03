Two Point Hospital: Nächster DLC "Off The Grid" erscheint im März

PC Linux MacOS

Für das Aufbaustrategiespiel Two Point Hospital (im Test, Note: 7.0), den geistigen Nachfolger zu Theme Hospital, wurde mit Off The Grid ein weiterer DLC angekündigt. Dieser wird bereits in wenigen Tagen, konkret gesagt am 18. März 2020 erscheinen. Zunächst werden lediglich die PC-Spieler versorgt, Konsolen-Krankenhausmanager dürfen sich aber zumindest über ein in Kürze erscheinenden Bugfix-Patch sowie einen etwas danach folgenden Sandbox-Modus freuen.

Wie der Name Off The Grid bereits andeutet werdet ihr durch die Erweiterung als Öko-Selbstversorger eure Geschicke leiten. Insgesamt gibt es in dem DLC drei neue Locations in Two Point County, vom idyllischen Wanderoff County Park bis hin zur futuristischen Stadt Windsock. Einen ersten eindruck von den neuen Gebieten könnt ihr euch in einem Trailer verschaffen, den wir unterhalb dieser News verlinkt haben. Eigentlich klingt das Video aber vielmehr nach einem Werbevideo für eine Grünenpolitikerin...