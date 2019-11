Outlast 3: Ankündigung in Kürze?

PC Switch XOne PS4

Red Barrels Games wird offenbar in Kürze Outlast 3 offiziell ankündigen. Dies deutete das kanadische Studio an Halloween selbst via Twitter mit einem mysteriösen Bild an. Auf diesem ist eine Hand zu sehen, die eine andere Hand hält, an der eine Plakette mit der Nummer MK-329300 befestigt ist. MK steht für „Murkoff Corporation“, das zwielichtige US-Unternehmen aus Outlast (Testnote: 7.5), das die Nervenklinik Mount Massive Asylum unter dem Deckmantel einer gemeinnützigen Organisation wiedereröffnete, in der mit Hilfe der Daten aus dem staatlichen MKULTRA-Programm an den Insassen experimentiert wurde, mit dem Ziel, eine Superwaffe zu entwickeln. Das veröffentlichte Bild wird mit den Worten „Wo die Freiheit endet“ unterstrichen.

Bereits im Dezember 2017 sagte das Team in einem Beitrag auf Facebook, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Outlast 3 entwickeln wird. Zur Ankündigung heißt es in dem Tweet nur, dass diese „bald“ erfolgt. Sobald mehr dazu bekannt wird, erfahrt ihr es auch bei uns.