Diese Woche haben wir ein buntes Potpourri an Lesetipps für euch, von der Tech-News über schwarzen Humor bis zum Retro-Buchtipp.

Rassismus, Sexismus, Fatshaming: “Schwarzer Humor” in Spielen

languageatplay.de vom 28.10.19, von Pascal Wagner

"Schwarzer Humor ist das Markenzeichen, der unique selling point, so manch einer Spielereihe. Daedalics Deponia ohne Witze über Obdachlose und Pädophilie? Portal ohne Fatshaming durch GLaDOS oder Wheatley? Borderlands ohne Antagonisierung von Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung? Undenkbar! Auch wenn ich zynisch klinge: Eigentlich habe ich alle hier aufgeführten Spiele sehr genossen, und auch über die meisten Witze impulsiv gelacht." So dürfte es doch vielen Spielern gegangen sein. Pascal Wagner setzt sich gekonnt mit dem Thema "Schwarzer Humor in Spielen" auseinander. Dabei beleuchtet er nicht nur, wie die Witze funktionieren, sondern auch mögliche Stolpersteine.

Von Schach bis "Starcraft 2": Wenn der Computer zum besseren Spieler wird

derstandard.at vom 01.11.19, von Georg Pichler

"Mal ist sie zu dumm und leicht zu schlagen, mal unbarmherzig und unbesiegbar. Künstliche Intelligenz in Spielen wurde seit den 1990ern immer wieder zum Gesprächsthema – besonders seit dem Aufkommen von Genres wie der Echtzeitstrategie, die plötzlich komplexe Spielmechaniken mit der Notwendigkeit schneller Reaktion paarten, statt dem Computer Runde um Runde genug "Bedenkzeit" einzuräumen. Die Fortschritte seither sind beachtlich. Lamentierten viele damals noch über die dummen Tiberiumsammler im ersten Command & Conquer-Teil, die schon einmal Umwege durch die gegnerische Basis fuhren, messen sich die virtuellen Herausforderer des Jahres 2019 bereits mit E-Sport-Profis. Ein Überblick über wichtige Meilensteine." Dieser kleine Ausschnitt sagt eigentlich schon alles, was euch in diesem Lesetipp erwartet.

Atari: Kunst und Design der Videospiele – Review von André Eymann

videospielgeschichten.de vom 30.10.19, von André Eymann

"Man könnte die Frage stellen, ob ein 352 Seiten starkes und 1,6 Kilogramm schweres Buch noch in unsere Zeit passt. Ist es nicht ein Anachronismus, eine Publikation dieses Umfangs auf den Markt zu bringen, wo doch alle nur noch auf ihre Smartphones starren und kaum einer mehr Gedrucktes zu schätzen weiß? Die Antwort darauf wird sich in dieser Review finden. Nebenbei gesagt noch einige weitere Antworten auf Fragen – vor allem zu Atari und der Videospielgeschichte. Denn bei „Atari: Kunst und Design der Videospiele“ handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Coffee Table Book." [...] "Wie aber funktionierte das in der Pionierzeit der Videospiele? Wie wirkten die Verpackungsbilder, Artworks und Spielgrafiken zusammen? Wie entstand die Magie? Und wer hat das möglich gemacht? Das sind die Fragen, denen sich WAtari: Kunst und Design der Videospiele“ widmet."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Making of Retro Gamer 2/2013

gamersglobal.de vom 7.2.13, von Jörg Langer

"In dieser dreiteiligen Making-of-Serie wollen wir euch ein wenig hinter die Entstehung des deutschen Retro Gamer 2/2013 (erscheint am 21. Februar, Vorbestellung ab voraussichtlich 19. Februar möglich) blicken lassen. Wieso eigentlich 2/2013, obwohl es definitiv das erste Heft im Jahr 2013 ist? Das gibt der Presse-Großhandel so vor, der seinen eigenen, geheimnisvollen Gesetzen folgt." Die Making of Retro Gamer (kurz) Serie (mit drei Folgen) erklärt anschaulich wie das bei GamersGlobal-Lesern beliebte Magazin entsteht.

Fundstück: 20 Jahre SEGA Dreamcast! Das Geburtstagsspecial (V)

spielkritik.com vom 24.10.19, von Sylvio Konkol

Am 14.10.99 erblickte die Sega Dreamcast in Europa das Licht der Welt. Anlässlich der 20 Jahre Sega Dreamcast erzählt der Chefredakteur von spielkritik.com, Sylvio Konkol wie er seinerzeit an die Dreamcast geraten ist. "Ich habe meine Dreamcast 2003 bekommen. Mitten im zweiten Jahr das GameCube, hatte ich das dringende Bedürfnis, endlich Shenmue zu spielen. Es mag verwundern, dass ich mir gerade dann die Dreamcast kaufte, als der technisch fortschrittlichere GameCube seit kaum einem Jahr in meinem Zimmer stand. Nintendos neue Konsole hatte ein famoses erstes Jahr hinter sich und erlebte er im Frühjahr 2003 einige seiner besten Monate überhaupt. Doch weder First-Person-Samus, noch Cartoon-Link, noch Zombies vor Renderhintergründen hielten mich in jenen Tagen davon ab, mehr und mehr auf die Dreamcast zu schielen."

Im Video: Evolution of Game Music - 1972-2018 | ALL 41 GAMES (Plus 3 New Games)

Da hier gerade sowieso etwas Retrofeeling vorherrscht, ein diese Woche ein Video über die Entwicklung der Spielemusik. Für den Vergleich werden die folgenden Werke herangezogen:

1972 Pong

1980 Pac-Man

1984 Tetris - Theme

- Theme 1985 Super Mario Bros .

. 1986 The Legend of Zelda

1989 Prince of Persia

1991 Sonic the Hedgehog

1992 Mega Man 2

1992 Street Fighter 2

1992 Mortal Kombat

1992 Kirby’s Dream Land

1993 Doom

1996 Pokemón

1996 Crash Bandicoot

1997 Goldeneye: 007

1998 Ocarina of Time : Zelda’s Theme

: Zelda’s Theme 1998 Metal Gear Solid

1999 Super Smash Bros

2000 Diablo 2

2001 Final Fantasy X

2001 Halo

2002 Battlefield 1942

2002 Kingdom Hearts 2

2004 World of Warcraft

2004 GTA San Andreas

2005 Shadow of the Colossus

2007 Uncharted

2007 Team Fortress 2

2009 Plants vs Zombies - Brainac Maniac

- Brainac Maniac 2009 Assassin’a Creed 2

2009 Minecraft

2009 Call of Duty: Modern Warfare 2

2011 The Elder Scrolls V: Skyrim

2011 Dark Souls- Gwyn

2013 The Last of Us

2013 Assassin's Creed Black Flag

2013 Papers, Please

2015 Undertale

2015 Witcher 3

2016 Overwatch

2017 PUBG

2017 Fortnite

2018 God of War

2018 Detroit: Become Human

