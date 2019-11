Shenmue 3: Exklusives PS4-Bundle mit DLCs + T-Shirt vorbestellbar

PS4

Shenmue 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das in Kürze erscheinende Action-Adventure Shenmue 3 (im gamescom-Anspielbericht) kann hierzulande für die PS4 auch in einem exklusiven Bundle, bestehend aus dem Spiel in der „Day One Edition“ und einem T-Shirt, im Deep Silver Shop erworben werden. Die Day One Edition umfasst neben dem Basisspiel auch den DLC Blazing Kick Advanced Technique Scroll und das Snake Spirit Starter Pack. Mit den beiden Zusatzinhalten erhält Ryo die Fähigkeit „Glut-Kick“, drei Flaschen „Snake Power“-Elixier zur Auffrischung der Energie während eines Kampfes, 5,000 Marken für die Glücksspiel-Zone, sowie ein Set mit 25 Tickets zum Tausch für Spielzeugkapseln im Spiel. Der Preis für das Paket liegt bei 64,99 Euro (die Versandkosten entfallen).

Interessierte sollten beim Kauf beachten, dass für das T-Shirt nochmal extra Größenangaben gemacht werden müssen, nachdem ihr das Bundle in den Warenkorb gelegt habt. Klickt auf den Warenkorb, wählt das T-Shirt aus und gebt dort eure Größe an. Ihr könnt dabei zwischen L, M, S, XL und XXL wählen. Wer keine Größe angibt, wird das Spiel ohne das T-Shirt erhalten.