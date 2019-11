Epic Games Store: Neue Startseite plus Filter // Wunschliste & OpenCritic folgen

Zuletzt wurden dem Epic Games Store unter anderem die Spielzeit-Angabe hinzugefügt und eine verbesserte Ansicht der Spielebibliothek implementiert. Mit dem jüngsten Update vom 31. Oktober wurde vor allem die Startseite der Website – beziehungsweise im Client der Shop-Bereich – neu gestaltet sowie um Filteroptionen erweitert. Folglich könnt ihr nun zusätzlich zu den Neuveröffentlichungen, Topsellern oder Angeboten auch auf verschiedene Kategorien zugreifen, mittels derer sich die Suche nach Spielen einschränken lässt. Derzeit stehen Filteroptionen zu den Genres sowie den Features zu Verfügung, die sich momentan auf Single- und Multiplayer und das Betriebssystem beschränken.

Auch in technischer Hinsicht hat Epic Games Optimierungen an der Startseite vorgenommen, da „unsere kostenlosen Angebote den Zugriff auf unsere Seite sehr erhöht [haben], was nicht immer gut funktioniert hat“. Um diese Stoßzeiten besser verarbeiten zu können, wurden die Infrastruktur und das Seitenaufrufmuster verbessert. Weiter heißt es dazu:

Durch die Implementierung der lokalen Zwischenspeicherung konnten Anfragen an entfernte Datenspeicher reduziert und der Zeitaufwand für den Zugriff auf entfernte Datenbanken nahezu beseitigt werden. Hot-Local-Caches bedeuten auch, dass ein Anstieg des Datenverkehrs zu besserer Leistung führt. Beispielsweise stieg beim Fortnite-Event zum 2. Kapitel der Datenverkehr um 350 Prozent während sich die Reaktionszeit für unseren Dienst um 30 Prozent verringerte.

Wie zuletzt angekündigt, wurde zudem 3D Secure eingeführt, wodurch die europäischen gesetzlichen Anforderungen umgesetzt und in Folge dessen eine sicherere Kundenauthentifizierung ermöglicht werden.

Zu den kommenden Features seiner Verkaufsplattform äußert sich Epic Games ebenfalls. Demnach sind eine Wunschliste geplant (samt Informationen, falls sich Titel im Angebot befinden) sowie die Einbindung von OpenCritic, das laut FAQ ein „Review-Aggregator für Spiele“ darstellt: