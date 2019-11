Disco Elysium: Weitere Sprachen und Umsetzungen für Playstation und Xbox

PC XOne PS4

Dem ungewöhnlichen Detective-Noir-RPG Disco Elysium (im Premium-Inhalt Jörgspielt) des internationalen Entwickler-Konglomerats ZA/UM ist ein unerwarteter Erfolg beschieden. Mit einem Metascore von 90, einer Vielzahl an Auszeichnungen und dem Anführen der Steam-Topsellerliste in der Woche seiner Veröffentlichung, kann das Erstlingswerk durchaus als Überraschungshit bezeichnet werden. In einem Interview mit dem Magazin Escapist hat der Autor des zugrundeliegenden Romans "Sacred and Terrible Air" und Chef-Entwickler Robert Kurvitz nun seine weiteren Pläne mit dem Titel enthüllt.

Laut Kurvitz soll das, oftmals als Planescape Torment ohne Kämpfe beschriebene, Disco Elysium mit weiteren Sprachen angereichert sowie für Playstation 4 und Xbox One umgesetzt werden. In dem Interview sagt Kurvitz:

Der unmittelbare Plan ist es, und aus diesem Grund werde ich in der nächsten Zeit keinen Urlaub nehmen, Disco Elysium für so viele Menschen wie möglich verfügbar zu machen. Wir werden es nächstes Jahr auf die Playstation und Xbox portieren.

Weiter führt Kurvitz aus, dass man glaube, dass der Titel aufgrund seiner narrativen Beschaffenheit sehr gut zu Konsolen passe und man mit der Portierung keine andere Firma beauftragen wolle. Mit der Umsetzung soll im nächsten Jahr begonnen werden, denn derzeit wird an den Übersetzungen für Chinesisch sowie diverse, nicht näher aufgeführte europäische Sprachen gearbeitet.