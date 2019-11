Singstar: SingStore-Server werden zum 1. Februar 2020 abgeschaltet

PS3 PS4

Sony Interactive Entertainment hat kürzlich in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben, dass die Online-Server zu Singstar nach nun 15 Jahren am 1. Februar 2020 um 0:59 Uhr (MEZ) endgültig abgeschaltet werden. Was bedeutet das für Käufer digitaler Inhalte zu den Singstar-Spielen für Playstation 3 und Playstation 4?

Titel, die ihr heruntergeladen habt, könnt ihr weiterhin lokal spielen, allerdings sind Online- oder Netzwerkfunktionen nicht mehr nutzbar.

Neue Titel werden nicht mehr erscheinen, alte Titel können im SingStore nicht mehr gekauft werden.

Alle Singstar-Inhalte auf Singstar.com, die ihr dort geteilt habt, werden gelöscht.

Playstation-3-Spieler werden zudem auf die Server überhaupt nicht mehr zugreifen können – deshalb heißt es hier: Ladet euch die digitalen Inhalte bis zum 31. Januar auf euer System und achtet darauf, sie nicht versehentlich zu löschen!

Spieler auf der Playstation 4 können weiterhin ehemals erworbene Inhalte erneut herunterladen. Weitergehende Information zu weiteren Einschränkungen zu den SingStore-Servern erhaltet ihr zudem auf dieser offiziellen Seite.