DayZ: Open-Beta der Livonia-Map startet auf PC

PC XOne PS4

Die am 25. September vorgestellte neue Karte für Bohemias Zombie-Survival-Spiel DayZ namens Livonia hat das Beta-Stadium erreicht und kann vom 31. Oktober bis zum 4. November, 17 Uhr, auf dem PC in einer Open-Beta getestet werden. Um an der Betaphase teilzunehmen müsst ihr – wenig überraschend – das Spiel besitzen und in eurer Spieleliste "DayZ Experimental" installieren. Der Weg über den Beta-Reiter in den Steameinstellungen des Spiels funktioniert hierbei nicht.

Mit dem Download der Betaversion erhaltet ihr außerdem Zugang zu dem mit Version 1.06 veröffentlichten Plattformupdate für das Grundspiel. Dieses umfasst neben zahlreichen Fehlerbereinigungen und Verbesserungen auch einige neue Waffen, die Möglichkeit zu angeln sowie den Bären.

Außerdem hat der Entwickler Boheamia Interactive auf Twitter bestätigt, dass es sich bei Livonia um einen kostenpflichtigen DLC handelt (siehe Twitterthread). Über den Preis sind jedoch noch keine weiteren Infos öffentlich verfügbar. Bestätigt wurde weiter, dass lediglich die Karte gekauft werden muss. Elemente wie der Bär werden Bestandteil des kostenlosen Plattformupdates sein.