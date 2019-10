The Witcher: Haupt-Trailer zur Netflix-Serie // Serienstart am 20. Dezember

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 26,63 € bei Amazon.de kaufen.

Zu den Neuigkeiten, über die wir in den vergangenen Monaten in Bezug auf die kommende The Witcher-Serie berichteten, gehörten unter anderem das erste Bild von Geralts Pferd, dass auch die Badewannen-Szene enthalten sein wird oder auch, welche Schauspieler in der Netflix-Produktion zu sehen sein sind.

Mit dem heute veröffentlichten, über zwei Minuten langen Haupt-Trailer könnt ihr euch anhand bewegter Bilder einen weiteren Eindruck von der Serienadaption der Witcher-Bücher verschaffen, nachdem bereits im Juli dieses Jahres ein Teaservideo bereitgestellt wurde.

Unter dem Motto „Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen, nur weil ihr euch davor fürchtet.“ bekommt ihr neben den Protagonisten zum Beispiel Kampf- und Dialogszenen zu sehen, ebenso wie verschiedene Schauplätze. Keinesfalls zu vergessen: Das eingangs erwähnte Pferd des Hexers sowie eine Szene in einer Badewanne sind ebenfalls Bestandteil des Trailers.

Am Ende des Videos wird schließlich preisgegeben, dass The Witcher ab dem 20. Dezember via Netflix zur Verfügung steht. Nachfolgend eingebettet ist die deutsche Fassung des Trailers, die englische Originalversion findet ihr auf dieser YouTube-Seite.