Epic Store: Soma und Costume Quest gratis // Nächste Spiele bekannt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie angekündigt könnt ihr ab heute und noch bis zum 7. November das Horror-Adventure Soma (Testnote: 7.0) und das Action-Rollenspiel Costume Quest kostenlos im Epic Store erhalten.

Soma ist ein Spiel von Frictional Games, den Machern von Amnesia - The Dark Descent (im User-Artikel) und lässt euch tief unter dem Meeresspiegel, in der Unterwasserforschungsstation Pathos 2 eine Geschichte über Identität, Bewusstsein und die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, erleben. In Costume Quest derweil müsst ihr als Geschwister Reynold und Wren im beschaulichen Örtchen Auburn Pines Süßes oder Saures in der Nachbarschaft verteilen und in rundenbasierten Kämpfen mit Hilfe verschiedener Kostüme, die ihnen besondere Kräfte verleihen, gegen allerlei Monster bestehen, um Halloween zu retten.

Wie gewohnt gab Epic mit dem Start der neuen Gratisspiele die nächsten kostenlose Titel bekannt, die ab dem 7. November für eine Woche verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um den postapokalyptischen Roguelike-Top-Down-Shooter Nuclear Throne (im Indie-Check) und den Science-Fiction-Top-Down-Action-Shooter Ruiner (im Arcade-Check).