Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und mehr für PS5 & Scarlett angekündigt

PC XOne PS4

Wie wir kürzlich berichteten, hat Ubisoft Watch Dogs Legion (zur E3-Preview), Gods & Monsters sowie Rainbow Six Quarantine in das nächste Geschäftsjahr verschoben. Nun hat Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dem Magazin GameInformer zufolge, die drei genannten sowie zwei weitere Titel für die kommende Konsolengeneration von Sony und Microsoft angekündigt. Der Quelle zufolge hat sich Guillemot in einem Telefonat mit Investoren folgendermaßen geäußert:

Die fünf Titel werden dieser und der nächsten Generation angehören. Sie werden alle neuen Funktionen, die diese Maschinen zur Verfügung stellen, voll ausnutzen, was für die Spieler äußerst interessant sein wird. Sie werden in der Lage sein, neue Inhalte viel schneller herunterzuladen, Spieler werden bessere Frameraten erleben und es gibt noch mehr sehr gute Elemente, die mit diesen neuen Maschinen Einzug halten werden.

Die Playstation 5 und Xbox Scarlett sollen zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Da bei der Verschiebung der Titel keine konkreten Angaben zu einem neuen Erscheinungsdatum gemacht wurden, könnte man annehmen, dass die genannten Spiele ebenfalls erst in diesem Zeitraum erscheinen werden.