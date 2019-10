Diablo 4 wird laut Insider dreckig und düsterer, mit größeren Arealen

PC Switch XOne PS4

Nachdem wir erst vor Kurzem Hinweise auf Diablo 4 durch das Buch „The Art of Diablo“ vom Panini Verlag, samt einen ersten Blick auf Mephistos Tochter Lilith, erhalten haben, folgen nun über Reddit, wenige Tage vor der diesjährigen BlizzCon, weitere Insider-Infos zum Spiel. Und wie diese andeuten, will Blizzard den Fans genau das liefern, wonach sie gefragt haben.

So soll sich der neue Teil der Serie optisch offenbar mehr an Diablo 2 orientieren und laut der Quelle „dreckig, düster und eklig“ werden. „Kein regenbogenfarbener, glänzender Bullshit diesmal“, so der Insider. Die Schauplätze sollen in abgeschwächten Farbtönen daherkommen und es soll Ödland, graue Wüsten, düstere Höllen und Krypten, heruntergekommene Städte und Sümpfe geben. Die Gebiete sollen viel größer als beim Vorgänger ausfallen. Der Insider merkt an, dass es sich vielleicht sogar um eine offene Welt handeln könnte. Die Charaktere sind in der Lage auf Pferden (und möglicherweise auch auf anderen Tieren) zu reiten. Es soll auch Interaktionen mit den Umgebungen geben. So sollen die Spieler, ähnlich wie in Lost Ark, eine Wand hochklettern können. Blutspritzer sollen laut dem Insider nun mehr nach echtem Blut und weniger nach „verspritzter Marmelade“ aussehen. Auch könne er drei Klassen bestätigen.

Demnach soll es einen Magier, (Feuer, Eis und Licht), einen Barbaren (Schwerter, Keulen, Äxte und so weiter) und einen Druiden (Licht, Wind, Tierformen, wie Bär und Werewolf) als spielbare Charaktere geben, wobei dies nur die Klassen sind, die der Insider bisher selbst gesehen haben will. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass weitere Klassen auf der BlizzCon vorgestellt werden.

Das Spiel soll „definitiv“ Koop-Modus und „möglicherweise“ auch einen PvP-Modus zum Release bieten. Die Infos stammen von dem Reddit-Nutzer PracticalBrush12. Der bekannte Insider und Senior Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass diese Details sich auch mit seinen Informationen decken.

Das Spiel entwickelt sich gut und bietet definitiv alles, was sich die Fans für diesen Titel gewünscht haben. Es hat alles, was die Leute an Diablo 2 gemocht haben und bietet darüber hinaus ein verbessertes Kampfsystem aus Diablo 3.

Eine offizielle Bestätigung seitens Blizzard gibt es dazu selbstredend noch nicht. Die BlizzCon verspricht aber dieses Jahr recht interessant zu werden. Die Ankündigung von Diablo 4 soll bereits im Rahmen der Eröffnungszeremonie, am 1. November 2019, erfolgen.