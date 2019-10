Codemasters verlängert die F1-Lizenz bis 2025

PC XOne PS4

F1 2019 ab 12,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

F1 2019 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Codemasters wird auch in den kommenden Jahren das Studio für neue F1-Spiele bleiben. Wie der britische Entwickler jüngst bekannt gab, habe man seine Lizenzvereinbarung mit dem Formula One Management von 2021 bis zum Jahr 2025 verlängert mit der Option für Saison 2026 und 2027. Seitens des Codemasters CEO Frank Sagnier heißt es in einem Statement dazu:

Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit der führenden Spitze des Motorsports weiter auszubauen. Sowohl das Sport- als auch das Spiel-Franchise werden mit der Zeit immer stärker und stärker. Die Einführung neuer Plattformen, Geschäftsmodelle und Regionen in Verbindung mit dem schnellen Wachstum der F1 Esports-Serie liefern uns ein Sprungbrett für einen noch größeren Erfolg.

Frank Arthofer, der Director of Digital and Licensing für Formel 1, merkt an, dass Codemasters seit Jahren ein unschätzbarer Partner für das Franchise ist, der beständig Titel von höchster Qualität erschafft und den Fans die Welt von Formel 1 näher bringt. „Wir teilen eine gemeinsame Vision zur Steigerung der globalen Attraktivität von Formel 1 und das offizielle Videospiel ist weiterhin ein zentraler Bestandteil dieser Strategie“, so Arthofer abschließend.

Codemasters bekam die Lizenz bereits im Jahre 2008 und brachte 2009 sein erstes F1-Spiel auf den Markt. Die Rennsimulationsserie erscheint neben PC und Konsolen auch für mobile Geräte. Die Mobile-Version von F1 2018 (Testnote: 9.0) gehört mit zwölf Millionen Installationen zum bisher populärsten Teil der Reihe. Das Unternehmen ist auch im eSports-Bereich tätig. Die F1 Esports Pro Series befindet sich aktuell in seiner dritten Saison, wobei man bei der letzten Saison über 5,5 Millionen Zuschauer anlocken konnte. An der diesjährigen Qualifikationsphase namen 109.000 Spieler teil. Ein neues F1-eSport-Turnier soll bald auch in China starten.