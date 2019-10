Vampire the Masquerade - Bloodlines: Fan-Patch 10.5 und Prelude-Mod verfügbar

PC

„Der inoffizielle Patch ist ein Muss sowohl für neue als auch Langzeitfans von Bloodlines 1“ – mit diesen Worten wird auf dem offiziellen Twitter-Account von Vampire - The Masquerade - Bloodlines 2 auf den jüngsten Fan-Patch für das inzwischen etwa 15 Jahre alte Vampire the Masquerade - Bloodlines hingewiesen.

Der Patch 10.5 RC 3 umfasst etwa 549 Megabyte, enthält alle vorherigen Patches und funktioniert sowohl mit der Retail- als auch der Download-Version des Action-Rollenspiels, da auch der offizielle Patch 1.2 des Entwicklerstudios Troika Games enthalten ist. Die Beschreibung des jüngsten Fan-Patches, weitere Details sowie natürlich den Download findet ihr auf dieser ModDB-Seite.

Vom gleichen Team, das für den aktuellen inoffiziellen Fan-Patch verantwortlich ist, stammt zudem eine neue Mod, auf die ebenfalls von den Bloodlines-2-Entwicklern via Twitter hingewiesen wird. Im Detail haben die Modder Wesp5, EntenSchreck und Hareishan eine Modifikation mit der schlichten Bezeichnung Prelude erstellt, die aus mehreren Episoden besteht und „die Ereignisse umfasst, die zur Geschichte des Originalspiels führen“ und in der ihr „als menschlicher Jäger der Society of Leopold beginnt“ (in den noch ausstehenden Episoden spielt ihr als Vampir).

Die erste Episode der Prelude-Mod – die noch als „work in progress“ beschrieben wird – könnt ihr euch seit Kurzem ebenfalls via moddb.com herunterladen, der vor wenigen Tagen aktualisierte Download ist circa 210 Megabyte groß. Beachtet, dass ihr eine aktuelle Version des inoffiziellen Patches benötigt und bislang nur die englische Version zur Verfügung seht. Zudem findet ihr auf der verlinkten Seite unter anderem ein Changelog mit den bisherigen Optimierungen und Fehlerbehebungen, Installationshinweise sowie mehrere Screenshots.

Mit Vampire - The Masquerade - Bloodlines 2 wird im Laufe des kommenden Jahres die Fortsetzung des im November 2004 erschienenen Vampire the Masquerade - Bloodlines veröffentlicht. Bereits am 4. Dezember steht euch hingegen Vampire The Masquerade - Coteries of New York zur Verfügung, bei dem es sich um ein narratives Adventure handelt.