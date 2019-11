Gewinner der Premium-Verlosung im Oktober 2019

Preise, Preise, Preise!

Die kalten Monate liegen vor uns, Grund genug also frisches Spielefutter unter unseren geliebten Premium-Usern zu verlosen! Heute im Pott: The Bard's Tale 4, Lego Jurassic World und NHL 20.

Auch wenn die heißesten Releases des Jahres sich unbarmherzig nähern, so haben wir keine Scham, euch noch mehr Spielefutter zu liefern, damit euer Mountain of Joy noch weiter ins Unermessliche wächst. Deshalb haben wir wie jeden Monat unter allen GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) verlost. Nun aber genug der Worte, nachfolgend findet ihr all jene Abonnenten, die sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten freuen dürfen:

Brazzo (Abonnent seit Oktober 2016) gewinnt The Bard's Tale 4 - Directors Cut (PS4)

(PS4) Chester (Abonnent seit Oktober 2012) gewinnt Lego Jurassic World (Switch)

(Switch) Rainberus (Abonnent seit Februar 2019) gewinnt NHL 20 (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.