Nioh 2: Releasedatum bekannt und Infos zur offenen Beta im November

PS4

Entwickler Team Ninja hat im Playstation Blog den Releasetermin für das Soulslike Nioh 2 (Preview) bekannt gegeben. Demnach erscheint das aktuell noch PS4-exklusive Spiel am 13. März 2020. Passend zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums wurde zudem ein Trailer veröffentlicht, den ihr unter dieser News anschauen könnt.

Ab sofort könnt ihr den Titel zudem im Playstation Store und Einzelhandel vorbestellen, natürlich gibt es verschiedene Versionen, aus denen ihr wählen könnt. Egal welche Fassung ihr ordert, die folgenden Bonusinhalte bekommt ihr auf jeden Fall:

Rüstungsset “Dämonenhorde”

Amulett „Sudama Netsuke”

PS4-Design

PSN-Avatarset für PS4

Entscheidet ihr euch für die Digital Deluxe Edition dürft ihr euch zusätzlich über folgendes freuen:

Season Pass

Waffen “Dämonenhorde”

Amulett „Kodama Netsuke”

Ihr habt es lieber physisch? Dann könnt ihr auch zur Special Edition greifen, die neben dem Spiel selbst noch folgende Boni umfasst:

Steel Book

Art Book

Season Pass

Wie bereits seit September bekannt ist, wird Team Ninja vom 1. bis zum 10. November 2019 eine offene Beta zu Nioh 2 veranstalten. Aus dem Eintrag im Playstation Blog geht nun auch hervor, welche Inhalte diese euch bietet. So dürft ihr euch im Charaktereditor austoben und mit der Glefe eine neue Waffe ausprobieren. An Gebieten erwarten euch Interim, eine Art sicherer Raum, in dem ihr euch mit der Steuerung und dem Kampfsystem vertraut machen dürft. Danach geht es in die Burg Sunomata und ihr Umland. Der Producer von Nioh 2, Fumihiko Yasuda, verspricht in dem Blog-Eintrag eine "eindrucksvolle Umgebung", die euch durch ihr herbstliches Szenario samt Ahornblättern eine der vier japansichen Jahreszeiten näherbringen soll.

Wenn ihr das erste Nioh (im Test, Note: 8.0) bisher noch nicht gespielt habt, dann kriegt ihr ab dem 5. November 2019 zudem die Chance, das nachzuholen. Ab diesem Tag wird das Abenteuer des europäischen Sumarai William Adams für alle Playstation-Plus-Mitglieder gratis zum Download bereit stehen.