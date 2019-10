Xbox Live: Games with Gold im November 2019

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den Monat November bekannt gegeben. Spieler mit einem Gold-Abo werden demnach das Action-Adventure Sherlock Holmes - The Devil's Daughter (Testnote: 7.0) und das Pixel-Art-Survival-Abenteuer The Final Station für die Xbox One, sowie das Weltraumspiel Star Wars - Jedi Starfighter und den Fun-Racer Joy Ride Turbo für die Xbox 360 im Rahmen des Programms erhalten. Beide Last-Gen-Titel sind wie gewohnt dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One spielbar. Hier die Termine:

Xbox One:

Sherlock Holmes - The Devil's Daughter - 1. bis 30 November 2019

- 1. bis 30 November 2019 The Final Station - 16. November bis 15. Dezember 2019

Xbox 360: