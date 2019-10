Death Stranding im acht Minuten langen Launch-Trailer

PC PS4

Voraussichtlich am 1. November erfahrt ihr in unserem Durchgespielt-Test, um was genau es bei Death Stranding geht und ob wir das Actionadventure weiterempfehlen können. Bereits mehr als eine Woche vor dem Release für die PlayStation 4 am kommenden Freitag – die PC-Version folgt im Sommer 2020 – veröffentlichte Sony Interactive Entertainment den Launch-Trailer zum jüngsten Titel des Entwicklers Hideo Kojima, zu dessen Werken unter anderem die Metal Gear Solid-Reihe zählt.

Im Verlauf von knapp acht Minuten könnt ihr dem Protagonisten unter anderem dabei zusehen, wie er auf (schneebedeckte) Berge klettert, durch Flüsse watet oder auch vor Widersachern flüchtet und sich per Motorrad fortbewegt. Auch Dialogszenen und Begegnungen mit Großgegnern werden präsentiert, ebenso wie Impressionen zur Hintergrundgeschichte.