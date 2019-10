The Outer Worlds: Speedrunner beendet Hauptquest in unter 25 Minuten

PC Switch XOne PS4

In unserem Test zu The Outer Worlds (SdK, Konsolen-Grafikvergleich) erwähnen wir eine Spielzeit von 20 bis 30 Stunden, die auch davon abhängt, ob ihr euch ausschließlich der Hauptquest widmet oder auch Zeit in die nicht wenigen Nebenaufgaben investiert. Hinzu kommen die zahlreichen Dialoge und das Erkunden der Schauplätze, wodurch sich die Summe der Stunden weiter erhöhen dürfte.

Speedrunner haben naturgemäß anderes im Sinn, als sich an den Details der Spielwelt zu erfreuen oder die Missionen eines Begleiters abzuschließen. So auch der Spieler ItsJabo, der die Hauptquest von The Outer Worlds nach nur 24:21 Minuten beendet hat (wenige Tage zuvor lag seine Zeit dafür noch bei etwa 31 Minuten).

Durch das eingebettete Video könnt ihr euch den Run anschauen – solltet ihr The Outer Worlds noch nicht selbst abgeschlossen haben, erwarten euch Spoiler, die zum Beispiel das Ende des Open-World-Rollenspiels betreffen. In der Beschreibung des Videos nennt der Speedrunner einige seiner Tricks und äußert sich ebenfalls zum Spiel-Ende, weshalb wir auch an dieser Stelle auf weitere Details verzichten.