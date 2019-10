Still There: Termin für das psychologische Adventure steht fest

PC Switch MacOS

Iceberg Interactive hat das psychologische Adventure Still There mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Wie der Publisher bekannt gab, wird das vom italienischen Indie-Studio GhostShark Games entwickelte Spiel ab dem 20. November 2019 für Windows, Mac und Nintendos Hybridkonsole Switch erhältlich sein. Die Ankündigung des Release-Termins erfolgte durch einen neuen Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Die Geschichte von Still There dreht sich um Karl Hamba, einen Weltraumleuchtturmwächter und das einzige Besatzungsmitglied der Bento. Auf seinem Selbstfindungstrip in einer weit entfernten Galaxie muss sich Karl mit mysteriösen Funkmeldungen, einer unverschämten Bord-KI namens Gorky und seinen soziopathischen Vorgesetzten auseinandersetzen. Als er eines Tages ein Notsignal abfängt, kommt seine tägliche Routine für immer aus dem Tritt...