The Surge 2: Season-Pass ab sofort erhältlich // Story-DLC im Januar

Wie Publisher Focus hat kürzlich den Season Pass für das Soulslike The Surge 2 (im Test) angekündigt, der inzwischen auf Steam, im Playstation Store und bei XBox Live zum Preis von 19,99 Euro erworben werden kann.

Der DLC umfasst neue Rüstungen, Waffen und den DLC The Kraken mit einer eigenen Storyline. Mit dem Kauf des Season Pass erhaltet ihr sofort Zugang zur Waffe BORAX-I Quantum, die im obigen Bild zu sehen ist. Im November gesellt sich ein Paket mit 13 weiteren Waffen dazu. Ab Dezember werden Besitzer des Season Pass Zugang zu drei neuen Ausrüstungs-Sets bekommen. Schließlich erscheint im Januar 2020 die Erweiterung The Kraken, die Spieler in einen neuen Distrikt in der Spielwelt führen wird. Im Season Pass wird dieser 48 Stunden freigeschaltet, bevor er auch als Einzelkauf erhältlich sein wird.