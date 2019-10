Humble Store: Day of the Devs 2019 Bundle gestartet

Im Humble Store wurde das neue „Day of the Devs 2019“-Bundle gestartet, das Indie-Spiele, wie Flipping Death, Battle Chef Brigade (Testnote: 7.0) und Minit (Testnote: 7.0), sowie ein „Day of the Devs“-VIP-Ticket umfasst. Mit letzterem bekommen die Spieler in den USA ihren VIP-Zugang zu dem Event in San Francisco (Endet am 11. November 2019, um 11:59 pm PST), während die Spieler im Rest der Welt von 20 Prozent Preisnachlass (gültig bis 1. Januar 2020, um 8:59 Uhr deutscher Zeit) auf das Merchandise im I am 8 Bit Store (Lieferungen weltweit) erhalten.

Ihr zahlt für das Bundle wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip, der Wohltätigkeitsorganisation Extra Life, sowie einer weiteren Stiftung eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,90 Cent):

Art Sqool + Soundtrack

+ Soundtrack The Haunted Island - A Frog Detective Game

Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,48 US-Dollar (4,03 Euro):

Battle Chef Brigade

Flipping Death

Ab einem Betrag von mehr als 9,00 US-Dollar (8,11 Euro):