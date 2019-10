Mitsubishi kündigt nach Blitzchung-Kontroverse Blizzard-Sponsoring

PC iOS MacOS Android

Zur Zeit läuft es nicht sonderlich rund für Blizzard. Nachdem das Studio vor wenigen Wochen den Hearthstone-Profi Ng "Blitzchung" Wai Chung mit einer einjährigen Sperre belegt, nachdem er in einem Livestream-Interview nach einem Turnier die Worte „Liberate Hongkong! Revolution of our age!“ in die Kamera rief. Nachdem das Unternehmen den Banhammer geschwungen hatte gab es einein massiven Shitstorm aus der Spielerschaft und auch einige Mitarbeiter sollen kurzzeitig ihre Arbeit niedergelegt haben. Wie nun die Kollegen von The Daily Beast berichten, hat sich mit Mitsubishi Taiwan zudem ein großer Sponsor von den eSports-Events von Blizzard zurückgezogen.

Eine Sprecherin des Automobilherstellers, Erica Rasch, gab dies bekannt. Weitere Informationen zu dem Ende der Partnerschaft gab Mitsubishi nicht bekannt, auch Blizzard hüllt aktuell den Mantel des Schweigens über die Sache.