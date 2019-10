Star Wars Jedi - Fallen Order: EA gibt eine Verkaufsprognose ab

In rund zweieinhalb Wochen werden sich die Fans von Star Wars - Jedi Fallen Order weltweit selbst in das Abenteuer rund um den jungen Padawan Cal Kesis stürzen können. Im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Investoren gab der verantwortliche Publisher Electronic Arts nun eine Verkaufsprognose für Respawn Entertainments kommendes Action-Adventure ab.

Wie der Chief Financial Officer Blake Jorgensen verriet, rechnet das Unternehmen damit, dass sich der Titel noch während des aktuellen Fiskaljahres (01. April 2019 bis 31. März 2020) etwa sechs bis acht Millionen Mal weltweit verkauft. Laut Electronic Arts' Chief Executive Officer Andrew Wilson erfolgt die Veröffentlichung des Spiels zum genau richtigen Zeitpunkt:

Das Spiel kommt zu solch einer großartigen Zeit für die Star-Wars-Fans auf den Markt, da Hunderte Millionen von Menschen sich aktuell auf den Launch der TV-Show Star Wars - The Mandalorian freuen, Star Wars - Galaxy’s Edge in Disney Theme Parks eröffnet wurde und am 20. Dezember auch Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers in die Kinos kommt. Der sehnlichste Wunsch, den uns viele Star-Wars-Fans mitgeteilt haben, war, die Reise, bei der sie zu einem Jedi werden, selbst zu erleben und den werden wir ihnen mit Star Wars Jedi - Fallen Order erfüllen.