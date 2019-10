Ghost Recon - Breakpoint: Ubisoft kündigt Veränderungen an // Roadmap

PC XOne PS4

Ghost Recon - Breakpoint ab 43,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach den laut Ubisoft "rauen Rückmeldungen" der erste Wochen zum neuen Taktikshooter Ghost Recon - Breakpoint (Wertung im Test: 6.5) hat das Entwicklerstudio in einem Blogpost bekannt gegeben, dass man sich der Probleme annehmen und diese beheben will. Zunächst soll Mitte November das Update auf Version 1.0.3 erscheinen, dass zahlreiche Bugs und Stabilitätsprobleme beheben soll. Ende November wird dann ein weiterer Patch mit der Nummer 1.0.3.1 veröffentlicht, der den Taktikshooter noch weiter auf einen technischen tragbaren Zustand heben soll.

Nachdem das Spiel auf einen weniger fehlerbehafteten Zustand gepatcht wurde soll im Dezember mit Projekt Titan der erste Raid erscheinen, kurz darauf wird ein Spezialevent auf Basis der Terminator-Lizenz stattfinden.

Doch weil Ghost Recon - Breakpoint nicht nur am technischen Zustand und dem fehlenden Raid, sondern eben auch an nicht gerade idealem Spieldesign krankt, adressiert Ubisoft auch diese Punkte in dem Blog-Eintrag. So soll das interne Wirtschaftssystem überarbeitet werden und auch Solo-Spielern wird durch KI-Teamkameraden ein besseres Erlebnis versprochen. Allerdings wird der zweite Punkt noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Implementierung von CPU-Mitstreitern kein einfaches Unterfangen sei. Interessant ist aber, dass sie in dem Blog-Eintrag selbst einräumen, das Feature sei bereits auf der E3 2019 bestätigt worden, es aber im fertigen Spiel noch nicht zu finden ist.

Außerdem versprechen die Entwicklern den Spielern mehr von dem, was sie Wahlfreiheit nennen. In diesem Zusammenhang führen sie aus, dass sie an den Überlebengsmechaniken und auch an dem neuen Lootsystem arbeiten wollen. Wie genau die Änderungen ausschauen werden und inwieweit ihr Ghost Recon - Breakpoint dann an euren eigenen Spielstil anpassen könnt, das hat Ubisoft noch nicht ausgeführt.