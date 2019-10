Star Citizen: Fliegt bis 3. November kostenlos durch den Weltraum

PC Linux

Ihr habt Interesse an der ambitionierten MMO-Weltraumsimulation Star Citizen von Chris Roberts, aber die Anschaffungskosten für die Alpha-Version schrecken euch ab? Dann bietet sich allen Neugierigen nun bis zum 3. November die Möglichkeit, Star Citizen im Rahmen der Aktion Free Fly kostenlos zu spielen.

Die Aktion wurde im offiziellen Forum im Zuge des Updates auf Alpha 3.7 angekündigt. Um daran teilzunehmen, müsst ihr einen Account bei Roberts Space Industries anlegen und euch dann für Free Fly anmelden. Aktionsteilnehmern stehen fünf verschiedene Raumschiffe zur Auswahl: Drei sind auf Frachttransport ausgerichtet, eines auf Kampf und eines ist ein Allround-Modell.

Die Alpha 3.7 fügte Star Citizen unter anderem Höhlen auf Planeten hinzu, in denen Spieler auch zu Fuß Minerale abbauen können. Außerdem bietet der Multiplayer-Shooter-Modus Star Marine eine neue Karte und es wurde an der Balance der Kämpfe gegen Wellen von Piraten im Dogfight-Modus Arena Commander geschraubt. Alle Infos zu den Inhalten der Alpha 3.7 findet ihr in den Quellen. In er ebenfalls unten verlinkten Ankündigung der Free-Flight-Aktion findet ihr auch einen Guide für Einsteiger verlinkt.