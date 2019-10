Kingdom Come - Deliverance: Offizielle Modding-Tools veröffentlicht

PC Linux MacOS

Im Zuge des kürzlich freigegebenen Updates 1.9.3 für Kingdom Come - Deliverance (im Test mit Wertung 8.0) veröffentlichten die Warhorse Studios mehrere Modding-Tools, die bereits bei der Kickstarter-Kampagne aus dem Jahr 2014 erwähnt wurden.

Herunterladen könnt ihr euch die Werkzeuge (kostenfrei) via dieser Seite auf nexusmods.com. Aktuell stehen mit „Skald“, „Storm“ und „Swift“ drei Standalone-Tools zur Verfügung, mit denen ihr auf nahezu alle Elemente des Rollenspiels zugreifen beziehungsweise diese anpassen/optimieren könnt. So könnt ihr unter anderem mit „Skald“ Texte verändern sowie eigene Quest-Inhalte, Zwischensequenzen oder Dialoge verfassen, während „Storm“ Änderungen an den Fertigkeiten, den Perks oder den jeweiligen Funktionen der Charaktere ermöglicht, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Neben vielen weiteren Modding-Werkzeugen umfasst das offizielle Toolset auch den modifizierten CryEngine-3-Sandbox-Editor. Die vollständige Liste aller Applikationen und Erweiterungen zeigt euch diese Seite.

Das entsprechende Wiki auf nexusmods.com dient als zentraler Anlaufpunkt in Bezug auf Tutorials oder das Glossar. Aktuell sind die meisten Unterseiten noch leer, dürften sich jedoch im Laufe der Zeit auch mithilfe der Modding-Community mit Inhalten füllen. Im nachfolgenden Video erhaltet ihr kurze Eindrücke von den mächtigen Modding-Tools – welche (umfangreichen) Projekte die Modder damit realisieren werden, wird sich zeigen.