Call of Duty - Modern Warfare: Negative Reviews wegen Russland-Bashing

Während Call of Duty - Modern Warfare (im Test) seitens der Presse (verdienterweise) gute Kritiken aufgrund der fesselnden Kampagne und knackigem Gameplay einheimst, gibt es einen Aspekt, der vielen Spielern gegen den Strich geht - die Darstellung der Russischen Soldaten im Spiel. In der Kampagne sind diese (mal wieder) der primäre Gegner und okkupieren das fiktive Land Urzikstan. Dabei quälen und foltern sie die Bevölkerung nach Lust und Laune, lassen die Gefangenen für sich schuften und richten die Aufständischen als Abschreckung öffentlich hin.

Noch vor der Veröffentlichung des Spiels warb der verantwortliche Narrative Director Taylor Kurosaki in einem Interview mit dem Game Informer damit, dass die Story kein simples Schwarz und Weiß, sondern viele Grautöne aufweist und den Krieg aus verschiedenen Perspektiven zeigt:

In einer Welt, in der niemand nur gut oder nur böse ist, in dieser Grauzone dazwischen, entstehen Konflikte, wenn Menschen ihren Willen durchsetzen und das erreichen wollen, was sie als „Sieg“ betrachten. Die Konflikte, die daraus resultieren ist das, was wir erforschen wollen. Wir wollen die verschiedenen Perspektiven aufzeigen und wir wollen keine davon als „die Richtige“ darstellen. Stattdessen wollen wir, dass ihr am Ende versteht, weshalb all diese verschiedenen Gruppen kämpfen und verstehen, was sie dazu bewegt hat.