Aladdin und König der Löwen: 16-Bit-Klassiker neu veröffentlicht

andere

Ab sofort könnt ihr euch einmal mehr die volle Retro-Packung im Playstation Store, auf Steam und im Xbox Store abholen. Konkret wurden die zwei 16-Bit-Titel Aladdin und König der Löwen als Disney Klassische Spiele: Aladdin und Der König der Löwen für die PS4, PC und Xbox One veröffentlicht. Und weil die Entwickler sich scheinbar nicht für eine bestimmte Version entscheiden wollten, so haben sie gleich mehrere Fassungen der zwei Spiele in das Paket gesteckt.

Konkret erhaltet ihr von Aladdin die folgenden Versionen:

Genesis-Version

Japanische Mega-Drive-Version

GameBoy-Version

Kolorierte GameBoy-Version

Den König der Löwen spielt ihr hingegen in einer der folgenden Fassungen:

SNES-Version

Genesis-Version

Japanische Mega-Drive-Version

GameBoy-Version

Kolorierte GameBoy-Version

Aber es gibt noch weitere Features, so gibt es nun eine Zurückspul-Funktion, damit ihr schwere Passagen schneller lösen könnt. Der Zugriff auf Unverwundbarkeit und Levelskips wurde ebenfalls vereinfacht und ihr könnt euch Aufzeichnungen eurer Spielsessions ansehen. Der Clou daran: ihr dürft an jedem Zeitpunkt der Aufnahme direkt ins Spiel einsteigen. Abgesehen von diesen offensichtlichen Änderungen hat das Entwicklerteam von Digital Eclipse noch an einigen weiteren Schrauben gedreht, um die Spielbarkeit zu verbessern. Preislich liegt das Paket bei stolzen 34,99 Euro.