Wolfenstein 3D: Indizierung und Beschlagnahmung wird aufgehoben

Über 25 Jahre war das Ego-Shooter-Urgestein Wolfenstein 3D in Deutschland beschlagnahmt. Im letzten Monat sprach das Amtsgericht München ein Urteil, demnach das Spiel vom Tatbestand als Propagandamittel freigesprochen wurde und nun hat auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) nachgezogen.

Konkret bedeutet das, dass die Folgeindizierung von Wolfenstein 3D nun ebenfalls aufgehoben ist. Damit dürfte es euch also in Kürze möglich sein, den Shooter von 1992 regulär zu erwerben und in die Geschichte der Reihe einzutauchen, die mit Wolfenstein - Youngblood (im Test, Note: 7.0) im Juli erst kürzlich ihren ersten Ableger in unzensierter Form in Deutschland veröffentlicht hat.