Death Stranding erscheint 2020 für den PC

PC PS4

Das Action-Adventure Death Stranding (im gamescom-Bericht) wird auch für den PC erscheinen. Dies gab Kojima Productions heute via Twitter bekannt. Ein konkreter Termin wurde zwar nicht genannt, die Veröffentlichung soll aber Anfang Sommer 2020 und somit rund ein halbes Jahr nach dem Release auf der PS4 (erscheint am 8. November 2019) erfolgen.

Die Umsetzung für den PC erwähnte Kojima bereits 2015, allerdings wurde seitdem nicht mehr über diese gesprochen, bis der Titel im August dieses Jahres aus der Liste der PS4-exklusiven Spiele entfernt wurde. Die Ankündigung kommt also nicht überraschend. Weitere Details zur PC-Fassung sollen in „naher Zukunft“ folgen. Den Vertrieb der Windows-Version wird 505 Games übernehmen. Man freue sich, mit dem hochtalentierten Team von Kojima Productions zusammenzuarbeiten und PC-Spielern rund um die Welt die einzigartige Spielerfahrung, die der Titel bietet, zu liefern, heißt es seitens Mitgründer und CEO Raffi Galante in einem Statement.

In Death Stranding wird die Erde in einer nicht weit entfernten Zukunft durch eine mysteriöse Explosion erschüttert, die eine ganze Reihe übernatürlicher Phänomene auslöst, die von den Überlebenden als den „Gestrandeten Tod“ bezeichnet werden. Und während die ganze Welt von den Aliens heimgesucht wird, müsst ihr als Sam Porter Bridges eine gefährliche Reise durch das verwüstete Ödland überleben, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern.