Star Wars Jedi - Fallen Order: Director über Einflüsse durch God of War

Das nächsten Monat erscheinende Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order entstand bekannterweise unter der Leitung von Stig Asmussen, dem ehemaligen Game Director hinter der God-of-War-Trilogie. In einem Interview mit Esquire (via Gaming Bolt) sprach der Macher über die Einflüsse, die seine alten Projekte auf das neue Spiel hatten. Asmussen dazu:

Ich habe an God of War 1 bis God of War 3 gearbeitet und natürlich hatte dies einen Einfluss auf mich gehabt. Nicht nur in Hinblick auf das Design, sondern auch die Produktion, sowie den Ansatz, wie man Spiele entwickelt, sowie Dinge, wie der Qualitätsstandard und wie hoch die Messlatte dafür liegt. Aber, um ehrlich zu sein würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass Star Wars die Arbeit an God of War-Spielen und anderen Spielen, an denen ich gearbeitet habe, beeinflusst hat. Es ist also irgendwie lustig, dass sich der Kreis am Ende schließt.