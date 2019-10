Square Enix: Hinweise auf ein neues Kingdom Hearts

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 31,90 € bei Amazon.de kaufen.

Nach Kingdom Hearts 3 (Testnote: 8.5) plant Square Enix offenbar bereits den nächsten Teil der JRPG-Reihe zu entwickeln. Hinweise darauf liefern die aktuellen Stellenausschreibungen, auf die der Twitter-Kanal des Podcast-Teams von „Kingdom Hearts Union“ aufmerksam gemacht hat. Den Jobanzeigen zufolge sucht das Osaka Team, das beim japanischen Entwickler und Publisher für die Kingdom-Heart-Serie verantwortlich ist, nach zusätzlichen UI Designern, Technical Artists und Effect Designern für die „HD-Entwicklung der Kingdom Hearts-Serie“.

Ob die Entwicklung an dem neuen Spiel bereits begonnen hat, geht aus den Jobangeboten nicht hervor. Aktuell werden noch Zusatzinhalte für Kingdom Hearts 3 entwickelt. So soll noch dieses Jahr mit Kingdom Hearts 3: Remind eine Erweiterung für den Titel erscheinen. Eine offizielle Ankündigung eines neuen Teils dürfte also noch ein wenig auf sich warten lassen.