Spieleveteranen-Podcast #154: The Outer Worlds

RPG-Besprechung mit zwei Gaststars

Die Spieleveteranen haben sich für diese Free-Folge gleich zwei Gaststars geholt, um mit ihnen über Obsidian neues Rollenspiel zu sprechen. Dazu gibt es natürlich eine ausführliche Zeitreise.

Während andere Studios ihr Heil in Online-Sperenzien und Nachzahl-Services suchen, legt Obsidian Entertainment ein neues Einzelspieler-RPG mit fast schon altmodischen Tugenden vor. The Outer Worlds erinnert teilweise an Fallout 3 oder Mass Effect, hat aber ein eigenständiges Szenario und verspricht viele Freiheiten. Verstärkt durch die Party-Mitglieder Stephan Freundorfer und Gamestar-Redakteur Peter Bathge diskutieren Jörg und Heinrich in der Vierergruppe unsere Erfahrungen. Dabei geht es zum Beispiel um Charaktervorlieben, Kampfsystem, Schwierigkeitsgrad, Grafikstil und Dialoge, abgerundet von persönlichen Wertungen. Was dagegen vor 10, 20 und 30 Jahren so getestet wurde, beleuchten wir dann bei unserer Zeitreise-Rubrik. Neben dem Blättern in alten Fachmagazinen gibt’s in dieser Episode auch wieder Berichte von aktuellen Spieleerlebnissen.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen die Gastveteran Stephan Freundorfer und Peter Bathge.

Aufnahmedatum: 25.10.2019

Laufzeit: 2:36:17 Stunden

0:00:15 Smalltalk

0:01:00 Das heutige Programm.

0:04:52 Wir begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer, der viel auf Reisen war und für die nächste Sammlungsakquise spart.

0:10:56 Was haben wir zuletzt gespielt? Star Wars Jedi: Fallen Order (bei einem Preview-Event), Disco Elysium und Gears 5.

0:29:09 Was haben Nicht-Unterstützer bei der letzten Episode versäumt?

0:34:39 Das neue Spiel: The Outer Worlds

0:35:07 Für das SF-Rollenspiel von Obsidian kommt ein weiterer Begleiter an Bord: Gaststar Peter Bathge stellt sich vor.

0:40:24 The Outer Worlds ist ein konsequentes Einzelspieler-RPG und erinnert nicht von ungefähr an Fallout: New Vegas. Was sagen wir zu Spielgefühl, Technik und Umfang?

0:55:53 Es gibt viel Flexibilität bei Entscheidungen und Spielweise. Wie sind unsere vier Helden an The Outer Worlds rangegangen, was haben sie erlebt?

1:20:02 Pressespiegel mit Testzitaten, danach verraten die Diskussionsteilnehmer ihr persönliches Fazit.

1:30:02 Zeitreise: Oktober 2009, 1999, 1989

1:30:23 GameStar 11/2009 und GamersGlobal.de, u.a. mit Risen , Batman - Arkham Asylum , Brütal Legend und Need for Speed Shift .

, , und . 1:57:17 GameStar 11/1999, u.a. mit Age of Empires 2 , Command & Conquer 3 , Homeworld und Driver .

, , und . 2:14:00 Power Play 11/1989, u.a. mit Batman, Life & Death, Rock’n Roll und Great Courts.

