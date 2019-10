GG-Rückblick KW 43/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

The Outer Worlds ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 43: Rückblick von Sonntag, 20. Oktober, bis Samstag, 26. Oktober 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mehrere redaktionelle Inhalte erwarteten euch in den letzten Tagen zu The Outer Worlds: Neben dem Test könnt ihr euch die Doppelstunde der Kritiker oder auch unseren Grafikvergleich zu Gemüte führen. Ebenfalls getestet haben wir den Solo-Modus von Call of Duty - Modern Warfare, während wir uns das jüngst angekündigte Crusader Kings 3 vor Ort angeschaut haben. Des Weiteren stehen euch eine neue Jörgspielt-Ausgabe und die achte Hengst-Chronik zur Verfügung, nicht zu vergessen natürlich unsere beiden Podcast-Formate und die Anmeldung zu unserer Weihnachtsfeier. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

In einem längeren Beitrag für Grimme Game schreibt Jörg Langer unter anderem über das Mitmach-System von GamersGlobal – die News dazu gehört diesmal zu den am häufigsten aufgerufenen und am meisten diskutierten (wenn teilweise auch fernab vom eigentlichen Thema). Darüber hinaus interessierten euch im Verlauf der vergangenen Woche die Meldungen zu Command & Conquer Remastered, zum Fall der Ubisoft-Aktie oder auch ein Vergleichsvideo zu Warcraft 3 - Reforged. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 27. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben einem User-Artikel zu The Long Dark veröffentlichten wir drei Spiele-Checks (Battle Planet - Judgement Day, Ghostbusters - The Video Game Remastered, Monkey King - Hero is Back). Einen Einblick in die Titel, die ein Teil unser User im Jahr 2009 gespielt hat, erhaltet ihr durch eine entsprechende Plus-Galerie. Mit dem 2. User-Adventskalender ist zudem ein weiteres Community-Projekt am Entstehen.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Carrion: Demo für Reverse-Horror-Game von Devolver Digital erschienen

In vielen, vielen Spielen sind wir diejenigen, die (böse) Kreaturen jagen und zur Strecke bringen. Carrion dreht den Spieß um: In der Rolle eines amorphen Geschöpfs unbekannter Herkunft verfolgen und eliminieren wir jene, die uns gefangen genommen haben. Die kürzlich veröffentlichte Demo ermöglicht euch, euch selbst einen Eindruck vom „Reverse-Horror-Game“ zu verschaffen.

» hat 'ne Konsole auf der Nase sitzen... «

— Drapondur am 25. Oktober 2019

❺ ⚊ KW 43/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Während ihr in unserem aktuellen Report die Messe-Highlights der Spiel 2019 nachlesen könnt, erschien vor fünf Jahren ein User-Video zur Spiel 2014. Getestet haben wir seinerzeit Dreamfall Chapters, im Interview war zudem Jan Klose von Deck 13 zu Gast. Zwei der am häufigsten aufgerufenen News der KW 43/2014 waren eine Meldung zu The Witcher 3 und jene über eine NDR-Reportage über Computerspiele.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: