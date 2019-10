Steam: Kehrt EA zurück?

Eine Kaffeetasse, aus der Dampf (englisch: Steam) aufsteigt...was sich wie eine völlig unspektakuläre Bildbeschreibung anhört, erfährt durch ein kleines, aber wichtiges Detail eine für PC-Spieler erhebliche Dimension: Auf der Tasse prangt das Logo von Electronic Arts, einem der größten Spielepublisher der Welt, bekannt für weltweit erfolgreiche IPs wie Battlefield, Mass Effect, Dragon Age oder FIFA.

Was EA uns mit diesem auf Twitter geposteten Bild sagen will, bleibt natürlich Spekulation. Angesichts der vor wenigen Tagen aufgekommenen Gerüchte (via Eurogamer), der Spielekonzern könne eine Rückkehr zur größten Spieleplattform auf dem PC, Steam, ins Auge fassen, wirkt das Bild jedoch beinahe wie eine Bestätigung: Offenbar und mit ziemlicher Sicherheit werden erstmals seit dem Jahr 2011, als EA seinen eigenen Launcher Origin ausrollte und Battlefield 3 sowie jeden nachfolgenden First-Party-Titel dort exklusiv veröffentlichte, wieder Spiele des Herstellers über Steam zu kaufen sein.

Der US-Publisher wird dabei offenbar den gleichen Weg beschreiten, den der französische Mitbewerber Ubisoft jahrelang verfolgte. Die Spiele werden wohl (auch) über Steam zum Kauf angeboten, zum Starten wird aber der Publisher-eigene Launcher Origin notwendig sein. So könnte es also sein, dass zukünftige EA-Titel wie Need for Speed - Heat oder Star Wars Jedi - Fallen Order bereits bei Steam gelistet sein werden. Auch der erfolgreiche Battle-Royale-Shooter Apex Legends wäre dann wohl auf Steam verfügbar.

Interessant ist dieser Schritt - sollte er denn tatsächlich vollzogen werden - auch, weil er einem jahrelangen Trend entgegen steht. PC-Spieler beklagen seit geraumer Zeit die immer weiter fortschreitende Zersplitterung des PC-Marktes. Neben EA mit Origin haben auch Hersteller wie Bethesda und zuletzt Rockstar ihren Vertrieb - zumindest teilweise - auf ihre eigenen Launcher verlegt. Zusätzlich trat Ende 2018 mit dem Epic Games Store ein aggressiv auftretender Mitbewerber für Steam in den Markt ein, der sich zahlreiche Exklusivdeals sichern konnte und es ebenfalls geschafft hatte, Ubisoft von Steam loszueisen. Der französische Publisher verfolgt zwar nach wie vor die Doppel-Launcher-Lösung, nun aber nicht mehr mit Steam sondern Epic als Partner. Nachdem Valve also im Triple-A-Bereich einige Rückschläge hinnehmen musste, scheint dem Steam-Betreiber nun ein dicker Fisch ins Netz gegangen zu sein. Aber: Noch gibt es keine offzielle Bestätigung.