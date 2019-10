Steam Topseller KW 43/2019: PUBG vorne // Disco Elysium stürzt ab

PC XOne PS4 iOS Android

Vorbemerkung: Auch in der letzten Woche veröffentlichte Valve natürlich die Top Ten der umsatzstärksten Steam-Titel, eine Aufbereitung auf GamersGlobal konnte aber urlaubsbedingt leider nicht erfolgen.

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (20. bis 27. Oktober 2019) musste der Rollenspiel-Überraschungshit Disco Elysium (vorgestellt in Jörgspielt) einen Absturz vom Spitzenplatz auf den neunten Rang hinnehmen. Das Detektiv-RPG kommt aber noch immer auf eine äußerst positive Quote bei den Steam-Reviews - 94 Prozent der Besitzer des Spiels heben aktuell den Bewertungsdaumen.

Der Dauerbrenner Playerunknowns's Battlegrounds, welcher fast immer in den Top Ten der umsatzstärksten Steam-Spiele zu finden ist, ist diese Woche gleich zweimal vertreten, und dies sogar auf den beiden Spitzenplätzen. Dank des Startes der Season 5 erlebt der Battle-Royale-Pionier einen abermaligen Höhenflug - das Hauptspiel belegt den zweiten Rang, der neue Survivor Pass Badlands sogar Platz eins.

Auf Platz drei folgt Monster Hunter - World: Iceborne in der Deluxe-Variante. Das Addon erscheint für den PC zwar erst im Januar, in der letzten Woche startete jedoch die Pre-Order-Phase für die Erweiterung des sehr erfolgreichen Monsterjägerspiels von Capcom. Die Standardfassung von Iceborne kann sich ebenfalls platzieren (Rang 10) und auch das Grundspiel sichert sich einen respektablen sechsten Rang.

Wie bereits in den letzten Wochen sind auch das Valve Index VR Kit auf Platz 8 sowie die Destiny-2-Addons Forsaken (Rang 4) und Shadowkeep (Rang 5 und 7) wieder in den Charts platziert.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Survivor Pass Badlands für Playerunknown's Battlegrounds Playerunknown's Battlegrounds Monster Hunter - World: Iceborne (Deluxe) Destiny 2 - Forsaken Destiny 2 - Shadowkeep (Deluxe) Monster Hunter - World Destiny 2 - Shadowkeep Valve Index VR Kit Disco Elysium Monster Hunter - World: Iceborne

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.