Halo Reach: Finale PC-Beta in Kürze - Zwei Kampagne-Missionen spielbar

360 XOne

Mit Halo Reach (Testnote: 9.0) wird Microsoft in naher Zukunft das erste Spiel aus der Halo - The Master Chief Collection für den PC veröffentlichen. Nach und nach sollen dann auch die anderen Titel für Windows erscheinen. Nachdem Halo Reach bereits in verschiedenen Beta-Phasen einige Tests durchlief und auch reichlich Feedback seitens der Spieler gesammelt wurde, soll in Kürze die finale Testphase anlaufen. Laut 343 Industries soll diese schon zum Beginn der kommenden Woche starten, vorausgesetzt alles läuft so, wie es die Entwickler geplant haben.

Wie es heißt, werden in dieser die beiden Kampagne-Missionen „Noble Actual“ und „Winter Contingency“ spielbar sein. Noble Actual stellt die Eröffnungsszene und die erste Mission des Spiels dar. In dieser reisen Spartan-B312 und das Noble Team zur Kommunikationsstation Visegrád Relay, nachdem diese nicht auf Funksprüche reagierte und auch ein dorthin entsandter Trupp der Marines spurlos verschwand. Contingency (hierzulande: „Notfallplan Winter“) ist die darauffolgende zweite Mission und setzt die Suche und die Handlung des Spiels fort. Neben den beiden Singleplayer-Missionen werden außerdem folgende Multiplayer-Inhalte spielbar sein:

Feuergefechtsmodus (Online-Koop): 4-Spieler (Normal und Heroisch): Karten: Beachhead, Corvette und Holdout

Multiplayer: 2 -vs- 2: Slayer Karten: Countdown, Powerhouse und Zealot 4 -vs- 4: Slayer, Flag and Bomb, Zone Control, Asset Denial und Action Sack Karten: Countdown, Powerhouse, Zealot und Tempest 8 -vs- 8: Slayer, Flag and Bomb, Zone Control und Asset Denial Karten: Tempest, Breakpoint und Ridgeline Team Hardcore: Slayer und Capture the Flag Karten: Countdown und Zealot Invasion Karte: Breakpoint



Das Ziel der Entwickler sei es das PvP-Matchmaking im Multiplayer-Modus ausführlich zu testen, sowie weiteres wertvolles Feedback von den teilnehmenden Spielern zu erhalten.